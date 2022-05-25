Eski TBMM Başkanı Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'da açılışa katıldı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) "Tek Durak Ofis Hizmet Binaları" açılışına katıldı.

SATSO üyelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri 17 bin metrekarelik kampüste 24 ofis ve dükkandan oluşan hizmet binalarında toplayan projenin açılış töreni düzenlendi.

Çiçek, konuşmasında, geçmişte elde edilen Milli Mücadele, cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin iyi idrak edilmesi gerektiğini belirterek "Fikirlerimiz, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bunlar her şeyin üzerinde bu milletin bunca sıkıntı, meşakkat ve bedel karşılığında elde ettiği üç önemli değerdir. Buna sahip çıkmak, korumak, zihinlerimize, gönüllerimize iyice işlemek gerekiyor ki olup bitenleri daha iyi anlayalım." dedi.

Açılışı yapılan bu projenin diğer illere de örnek olması gerektiğini dile getiren Çiçek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çiçek, bugün, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını da gerçekleştirdiklerini bildirerek Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD de dahil itilafların çözümünde çok kolay, çok kestirme ve barışla sonuçlanan çağdaş arabuluculuk yöntemi geliştirdiklerini anlattı.

Böylece çok üzen süren davaların birkaç saat içerisinde çözüme kavuşturulabileceğine değinen Çiçek, "Uygulama yürürlüğe girdiğinden beri iş davalarının yüzde 70'i bu yolla çözülüyor. Ki az değildir bu, yüzde 70 demek, her sene en az 200 mahkeme kurmaktır. Ticari davalarda da çözüm oranı bildiğim kadarıyla yüzde 50'ye yaklaştı ve giderek artıyor. Çok şükür ki Türkiye, TOBB bünyesinde böyle bir çağdaş imkana kavuştu." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu da bugün açılışı yapılan hizmet binalarının vizyon işi olduğuna dikkati çekerek artık SATSO üyelerinin işlemlerini yapmak için farklı yerlere gitmelerine gerek kalmadığını ve bütün işlerini tek yerde halledebileceklerini dile getirdi.

Sakarya'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve SATSO'nun birlik içerisinde çalışmasının örnek olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Bir şehrin kanaat önderi konumundaki kişiler bir hareket ediyorsa o şehirler marka haline geliyor. Türkiye'ye bakın marka şehirlerde bunu görürsünüz. Bakınız, geçen sene ile bu yıl arasında ilk 3 ay itibarıyla Sakarya ihracatta bir basamak daha yukarı çıktı. Buraya emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Endüstri meslek liselerimizde üretimi yedi kat artırdık"

Vali Çetin Oktay Kaldırım ise bugün bilgiyi işleyen, katma değere dönüştüren, verileri çok iyi analiz eden ve buradan ürün çıkaran ülkelerin başarılı olacağını söyledi.

Yeni dönemin ana sermayesinin insan kaynağı olduğunun altını çizen Kaldırım, "Bu sene buna odaklandık. Endüstri meslek liselerimizde üretimi yedi kat artırdık. 7 milyona ulaştık, hedefimiz 30 milyona ulaşmak ama temel hedefimiz, gelecekte Türkiye'nin ön almasını sağlayacak, yeni nesil alanlarda insan kaynağı yetiştirmek." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, dünyanın en büyük meselesinin gıda olduğuna dikkati çekerek tarım, turizm ve sanayi sektörünü birlikte çalıştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kent ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’inin sanayi temelli olduğuna dikkati çekti.

"Tek Durak Ofis" projesi sayesinde iş ve işlemler konusunda sağlanan kolaylığın kentin yararına olacağını vurgulayan Yüce, "Esnafımız, iş adamlarımız bizim için çok kıymetli. Şehrimiz için istihdam kapısını ve üretimi temsil etmektedirler. Bağlı oldukları unsurları tek çatı altında toplamak ve onların memnuniyetini sağlamak amacıyla düşünülmüş bu projeyi yürekten tebrik ederim." şeklinde konuştu.

- "Yerli üretimin de öncüsü bir kentiz"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise küresel ekonomide, yeni dönemin iş dünyasına sunduğu fırsatlara odaklandıklarını, bu nedenle değişen tedarik zinciri sistemlerine ve yeni uluslararası ticaret sistemine uyum yeteneklerini hızla geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sakarya'nın, bu yılın ilk 4 ayında ihracatta kümülatif olarak salgının izlerini silerek yaklaşık 2 milyar dolarla 2019 yılının ilk 4 ayındaki performansını geçtiğini aktaran Altuğ, "İthalatın ihracatı karşılama oranında da yüzde 157 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı göstermektedir. Yani biz yerli üretimin de öncüsü bir kentiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altuğ, bu gelişimi AR-GE ve tasarım merkezleriyle güçlendirdiklerini anlatarak kentin 24 AR-GE merkezi ile 8'inci, 5 tasarım merkezi ile 9'uncu sırada yer aldığını, 2 teknokenti, 2 teknoloji transfer merkezi ve 2 üniversitesi ile teknolojik ürünler ürettiğini kaydetti.

Geçen yıl 144 adet yatırım teşvik belgesi verildiğini, 5 milyar liralık yeni yatırımla kente 3 bin 600 yeni istihdam sağlandığına işaret eden Altuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'nin ilk 3 ayında 326 yeni işletmesi, 2021 yılı İSO ilk ve ikinci 500 listesinde 57 firması bulunan Sakarya iş dünyası ile gurur duyuyoruz. 'Sorunlarına dokunmadığımız üyemiz kalmasın' anlayışı ile çok çalıştık. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri tek kampüste toplamayı, ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden çözebilmelerini sağlamayı hedefledik. Binalarımızda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, SGK ve İş-Kur il temsilcilikleri, üniversitelerin ofisleri ve noter ay sonu faaliyete başlayacak."

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi, Çiçek ve Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim edildi.

Daha sonra kampüs bahçesine çam ağacı diken protokol üyeleri, hizmet binalarını gezdi.

