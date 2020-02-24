Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Suriye'ye ilişkin, "Rejim, kendi vatandaşlarını ülkelerinden çıkmaya zorluyor. İnsanlar da canını kurtarmak için kuzeye, batıya göç ediyor. Şimdi bir araya topladı onları, toptan imha etmek istiyor." dedi.

Yıldırım, Isparta Kültür Sineması'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi açılış programında yaptığı konuşmada, Suriye sorununa değindi.

Türkiye'ye çok yakın olan İdlib'de çok sayıda insanın, rejimin bombardımanının altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Yıldırım, "Rejim, kendi vatandaşlarını ülkelerinden çıkmaya zorluyor. İnsanlar da canını kurtarmak için kuzeye, batıya göç ediyor. Şimdi bir araya topladı onları, toptan imha etmek istiyor." diye konuştu.

İnsanların tek sığınacakları liman olarak Türkiye'yi gördüklerini söyleyen Yıldırım, ancak Türkiye'de de 4 milyon mülteci yaşadığını ve bu kadar daha mülteciyi alamayacağını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı ile, İdlib bölgesinin korunmasının amaçlandığını kaydeden Yıldırım, "Burada bizim 12 yerde güvenlik noktalarımız var. Rejim onlara saldırdıkça karşılık veriyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkça söyledi, bundan sonra oradaki varlığımıza saldırı olursa nereden geldiğine bakmadan cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.