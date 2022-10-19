YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı

19.10.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk, Beştaş ve Özel'in iddialarını yalanladı:Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk, Beştaş ve Özel'in iddialarını yalanladı:
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını incelediDiyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
12:39
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.