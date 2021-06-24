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Eski tornacı, keçi derisi üzerine işlediği figürlerle Türk mitolojisini yaşatıyor

24.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da tornacıyken memleketi Kayseri'ye dönen Yetiş Ayyıldız, halı motifi çizen babasından miras kalan sanatını, Dede Korkut hikayelerinden esinlenerek keçi derisi üzerine icra ediyor - Yetiş Ayyıldız: - "Kendi kültürümüzle ilgili bir şeyler yapmak istedim. Hayat felsefem de o zaten. Onu sanata yansıttım"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de torna işini bırakıp baba mesleğini sürdürmek isteyen 53 yaşındaki Yetiş Ayyıldız, Dede Korkut hikayelerinden esinlenerek, Türk mitolojisi figürlerini hayvan derisi üzerine çiziyor.

Gençlik yıllarında makine torna ve tesviye işine başlayan Ayyıldız, hobi olarak babasının mesleği halı motifi çizimine de ilgi duydu.

Daha sonra Almanya'ya giden Ayyıldız, 12 yıl önce Kayseri'ye kesin dönüş yaptı, Hunat Medresesi'ndeki iş yerinde keçi derisi üzerine Türk mitolojisi figürlerini resmetmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Ayyıldız, babasının yeteneğinin kendisine miras kaldığını söyledi.

İlkokul çağından bugüne kadar motiflerle içli dışlı olduğunu anlatan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Genelde eski motifleri, sadece Anadolu ile ilgili değil mitolojik, Balkanlar'dan Türkistan'a kadar Türklerin kullandıkları motifleri deriye işliyorum. Bazıları unutulmuş motifler. Eli belinde, tılsımlar, pıtrak gibi motifleri işliyorum. Genelde özel istek üzerine yapıyorum. Çalışmalarımı internet aracılığıyla satıyorum. Dede Korkut'u örnek alınca fazla bir şeyi örnek almaya gerek yok. Deli Dumrul'dan başlayarak birçok hikaye işliyorum. Onları hikayeleştirmek bir ömür sürer. Motif çok zengin. Motif sıkıntısı çekmiyorum. Hayat felsefem şu, ülkemiz kültürel bir asimilasyon yaşamış, sanat ve hediyelik eşya adına kültürel bir yozlaşma yaşandı. Bir yerde kendi kültürümüzle ilgili bir şeyler yapmak istedim. Hayat felsefem de o zaten. Ben onu sanata yansıttım."

Ayyıldız, sanatın gelenekselliğine değinerek, "Eserlerimi görenlerden hikayeyi bilenler oluyor. Kimisi de ilk defa görüyor. İnsanlar kendi kültürlerine ilgi duysunlar. Biz aslında kadim ve zengin bir milletiz. İnsanlar onu keşfetsinler." dedi.

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