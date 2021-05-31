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Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Tekelioğlu'na göre Yusuf Yazıcı'nın yeri La Liga:

31.05.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Yusuf Yazıcı'nın İspanya'da oynamasını isterim, onun futbolu oraya daha uygun bence. Neden Real Madrid olmasın mesela, oyun anlayışı tam olarak oraya yakışır"

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Real Madrid'de oynayabilecek bir futbolcu olduğunu, Uğurcan Çakır'ın da artık takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyunculara ilk kez bordo-mavili formayı veren Tekelioğlu, Trabzonspor altyapısından son dönemde önemli oyuncular çıktığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, "Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında oynarken gelecek vadeden bir oyuncu görüntüsündeydi ve biz de o dönem elimizden gelen desteği verdik. Çok küçüktü, evinin önüne basket potası koyduk, havuza yolladık, ciddi bir fiziksel gelişim sağladı. Bir ara Samsunspor'a kiralanıyordu onu engelledik. En üst düzey ligde ve takımlarda oynayacak potansiyeli var. Yusuf Yazıcı ciddi anlamda üzerine koydu ve koymaya devam edecektir. Yusuf Yazıcı'nın İspanya'da La Liga'da oynamasını isterim, onun futbolu oraya daha uygun bence. Neden Real Madrid olmasın mesela, oyun anlayışı tam olarak oraya yakışır." diye konuştu.

- "Abdülkadir Ömür, ofansif orta saha oynamalı"

Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi çıkış yakaladığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdülkadir Ömür'ü ilk oynattığımızda ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ancak şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında yine toparlama sürecinde. Abdülkadir Ömür'ü eski futbol diliyle sağ açık oynattılar. O mevkide oynayan oyuncunun karşısındaki adamı takip etme görevi de var. Sağ kenar oynuyorsanız sol bek hücuma çıktığı zaman siz de onunla gelmelisiniz. Ekuban onu çok iyi yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün en etkili olduğu yer forvet arkası diye tabir ettiğimiz hücuma dönük orta saha oyuncusu olduğu mevkidir. Dar alanda çok iş çıkarabilen bir oyuncu."

- "Uğurcan'ın anasının ak sütü gibi gitmesi helaldir"

Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğini kaydeden Tekelioğlu, "Uğurcan Çakır artık gitmeli. Geçen sene takım kötü gittiği zaman uğultular başlamıştı. Maalesef futbol böyle bir şey. Takım başarısızsa oklar yavaş yavaş oyunculara dönüyor, bir dönem Yusuf'a döndüğü gibi. O zaman Yusuf'a da 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan Çakır'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz, bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor. 25 milyon avroları bulursalar çok iyi bir rakam olur." ifadelerini kullandı.

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