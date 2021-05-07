Eski tren vagonundan yapılan köprü Maçka Deresi üzerine yerleştirildi

Vagondan hazırlanan gönül köprüsünün, milletle olan gönül bağlarını da simgelediğini vurgulayan Koçhan, "Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulundaki minik öğrencilerimizin trafikten etkilenmeden okullarına daha güvenli şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçladık." dedi.

Belediye Başkanı Koçhan, TCDD'ye ait hurda tren vagonunun alımı ve boyanması ile başlayan süreçte ilçenin turizmine ve eğitimine yarar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Koçhan, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Ford Otosan Gölcük Fabrikası yetkililerine ve Trabzonlu iş adamı Celil Hekimoğlu'na teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Onların ve Belediyemizin iş birliği ile birlikte küçük yavrularımızı okulları ile güvenli bir şekilde buluşturacağız. Eski bir tren vagonu bugün gönül köprüsü haline geldi ve Maçka'mızın hizmetinde olacak. Bundan güzel bir mutluluk yok. Turizm açısından önemli bir yere sahip olan Maçka'mızda tren vagonunda köprü ile bölgemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk."

