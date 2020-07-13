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Eski yenge Jelena Karleusa verdiği pozlarla nefes kesti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Bir dönem Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarını terleten ve şu sıralar Çin Ligi takımlarından Guangzhou R&F'in formasını giyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Jelena Karleusa'nın bikiniyle verdiği pozlar sosyal medyayı birbirine kattı.

Eski yenge Jelena Karleusa verdiği pozlarla nefes kesti

Jelena Karleusa, şu sıralar cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Jelena, bu kez de deri bikinisiyle verdiği pozlarla yürek hoplattı.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın başka bir futbolcuyla Facetime'dan çıplak görüştüğü iddia edilen fotoğrafları, Sırp basınında manşetlere çıkmıştı.Jelena aldatma haberlerini yalanlarken, Vranjes ise Jelena ile 2 yıl boyunca ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

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Boşanacaklarına kesin gözüyle bakılan Tosic ve eşi Jelena Karleusa, aldatma olaylarının üstüne sünger çekerek evliliklerine ikinci bir şans vermişlerdi.Jelena Karleusa'nın bikiniyle verdiği pozlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı.Adı her transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, havuz başında bikiniyle seksi pozlar veren Jelena'nın cesur pozları dikkat çekti.

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