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Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

İSPANYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna'nın eski yöneticisi şike yaptıklarını mahkemede itiraf etti.

Eski yöneticiden flaş itiraf: Şike yaptık!

İspanya futbolu şike iddiaları ile sallanıyor. La Liga ekibi Osasuna'nın eski yöneticisi, 2013 ve 2014 yıllarında ligde kalabilmek için şike yaptıklarını itiraf etti.

İspanya basınında yer alan habere göre; Osasuna eski genel sekreteri Angel Vizcay, mahkemede verdiği ifadede, "2013'te maçlarını kaybetmeleri için Getafe'ye 400 bin euro, Betis'e ise 250 bin euro ödendi. Valladolid'e de Deportivo'yu yenmesi için, Betis'e de Celta Vigo'yu yenmesi için 150 bin euro verildi. Öte yandan Espanyol'a Betis ile berabere kalması için ve Valladolid'i yenmesi için sonraki sezon da 400 bin euro para ödendi. Böylece Osasuna ligde kaldı" dedi.

Vizcay ayrıca ödenen bu paraların yönetimde tartışıldığını ve yönetim kurulu kararıyla hareket edildiğini belirtti.

Osasuna, 2012/13 sezonunun son bölümünde ligde kalmayı başarırken, sonraki sezon 18. olarak 2 puan farkla bir alt lige düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
osasuna Angel Vizcay İspanya La Liga şike itiraf

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