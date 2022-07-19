ESKİ'nin suya zam teklifi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.

Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan Meclis toplantısında ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. Zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan şehir şebekesinden akan suya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yüzde 40 zam yapılması isteğiyle ESKİ'nin öneride bulunduğunu söyledi.

ESKİ'nin zam önerisinin AK Parti grubunun, bazı meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının da oylarıyla reddedildiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın ve Türkiye'nin hem pandemi hem de sonrasında savaştan kaynaklı sebeple sıkıntılar yaşadığı bu süreçte hemşehrilerimizin zamla karşılaşması yerine özellikle diğer belediyelerimizde olduğu gibi temel ihtiyaçlardan birisi olan kullanma suyu, ulaşım gibi alanlarda belediyelerin indirime gitmesi mümkün ve buna ilişkin örnekler varken Büyükşehir Belediyesinin zam yapma isteğinin yerinde olmadığını değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağduyulu davranan AK Parti ile birlikte hareket eden özellikle Cumhur İttifakı MHP'li meclis üyelerimizi ve diğer belediye başkanı ve meclis üyelerimizi bu konuda tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum."

- "Zam yapılmamasına imkan sağlayan meclis üyelerine teşekkür ediyorum"

Çalışkan, ESKİ'nin özellikle son 3 yıldır Büyükşehir Belediyesine kardan kaynaklı para aktardığını anımsatarak, "ESKİ Genel Müdürlüğünün karlı bir kuruluş olduğu, zarar etmediği, toplumun özellikle Eskişehirli hemşerilerimizin menfaati için hareket etmesi gerektiği açık. Çünkü belediyeler sadece ticari işler yapmazlar, sosyal sorumluluklarından kaynaklanan sebeple halka her alanda ulaşma ve destek verme zorunlulukları vardır. Su da bunların en temel ögelerinden biridir. Büyükşehir belediyesinde ret oyuyla suya zam yapılmamasına imkan sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

