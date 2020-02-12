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Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli

KARABÜK HABERLERİ  | 12.02.2020 01:00 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskipazar İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda 12.02.2020 çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiş olup kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskipazar İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda 12.02.2020 çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiş olup kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi.

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