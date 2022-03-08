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Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldı

08.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde görevli kadınlar 8 Mart'ta izinli sayıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65'ini oluşturan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayıldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, AA muhabirine, kentte, komuta kontrol merkezinin yanı sıra 40 istasyonda 69 ambulans ve yaklaşık 700 personelle 7 gün 24 sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Acil vakaya ulaşma süresinin 4,7 dakika olarak gerçekleştiğini, bağlı birimlerde ambulans sürücülerinin yüzde 8'inin, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30'unun kadınlardan oluştuğunu aktaran Pala, "Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, son 4 yıldır farklı bir uygulama ile personelin bu özel gününü kutluyor. Her 8 Mart'ta kadın sağlık personeli nöbeti erkek çalışma arkadaşlarına devrettiler. Bugün ayrıca erkek çalışanlarımız, el emeği, göz nuru ile hazırlanan cüzdanları kadın personelimize hediye edecek." dedi.

Kadınların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Pala, kurumda çalışanların yüzde 65'ini kadınların oluşturduğunu ayrıca birim sorumluların da kadın olduğunu vurguladı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 13 yıldır paramedik olarak görev yapan Sebahat Topul ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinli sayılmalarının mutluluk verici olduğunu belirtti.

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Dünya Kadınlar Günü Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
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Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:04
Yatsı
20:21
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