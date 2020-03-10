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Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu, ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu sahneledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu; ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyununu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahneledi.Yönetmen Hafize Erdoğan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’8’nci Ulusal Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu programı dahilinde; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi sahnesinde, Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu olarak, Zafere Götüren Analar adlı tiyatro oyunumuzu başarı ile sahneledik ve şehitlerimizi anma programı yaptık.

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu; ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyununu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahneledi.
Yönetmen Hafize Erdoğan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’8’nci Ulusal Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu programı dahilinde; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi sahnesinde, Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu olarak, Zafere Götüren Analar adlı tiyatro oyunumuzu başarı ile sahneledik ve şehitlerimizi anma programı yaptık. Ayrıca ‘Kadına şiddet’ konusunda farkındalık oluşturanaratan oyunumuz olan ‘Feleğin Çarkı’ oyunumu sahneledik. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve sempozyum konukları ile oyunlarımız buluştu. Eskişehir Anadolu Bacıları olarak geleneklerimiz, ortak değerlerimiz, kültürümüz ve öncelikli yaptığımız oyunlarımız ilerleyen günlerde sahnelenmeye devam edecektir’’ dedi.

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