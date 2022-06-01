Eskişehir çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilerleyen 2 saatlik periyotta Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

