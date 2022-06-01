YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Eskişehir çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

01.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilerleyen 2 saatlik periyotta Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldüKarabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü
Diyarbakır'da kırmızı mercimekte rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyorDiyarbakır'da kırmızı mercimekte rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Ankara Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:15
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:01
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Belirti vermiyor, sinsi ilerliyor, henüz ilacı yok ve ölümcül olabilir!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.