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Eskişehir çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

31.08.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 19.30'a kadar Eskişehir çevresinde gök gürültülü sağanakların kısa süreli ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir meteoroloji genel müdürlüğü

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