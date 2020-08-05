YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette Başsavcı Murat İrcal, Prof. Dr. Erdal’a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Erdal ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve Başsavcı Murat İrcal’a teşekkürlerini iletti.
Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı uğurlamasıyla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:54
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:14
Yatsı
21:46

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Defne Eczanesi
Odunpazari
Envar Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Uzay Eczanesi
Odunpazari
Vilayet Eczanesi
Odunpazari
Ayşıl Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi karantina altına alınan evlerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Duygu Kurt: Hiçbir Sokak Köpeğinin Bunu Yapabileceğini Düşünemiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.