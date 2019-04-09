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Eskişehir’e gittiğinizde yapmadan dönmemeniz gereken şeyler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yüksek öğrenci potansiyeli ile en dinamik ve renkli şehirlerden biri olan Eskişehir’i Gezgininayakizleri - Cüneyt Durhan adım adım keşfetmiş.

Eskişehir’e gittiğinizde yapmadan dönmemeniz gereken şeyler
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Avrupa şehirlerini andıran bu şehre gitme planınız varsa bu yazıya ve konforlu bir gezi için yolcu360’ın Eskişehir araç kiralama seçeneklerine mutlaka göz atın. Keyifli okumalar!

Eskişehir ülkemin en gelişmiş şehirlerinin başında gelir. Öyle ki İç Anadolu’nun en güzel şehirlerinden olan, tarihi Odun pazarı evleri, sanatı ile şehri ayrı bir güzelliğe bürümüş, lületaşı ve çiböreği ile meşhurdur bu güzel şehir.

Eskişehir gezilecek yerler bakımından zengin bir şehrimizdir. Osmanlı’da ilk verginin alındığı (Pazar Baçı), Osman bey döneminde Osmanlı’da ilk hutbenin okunduğu, tarihimizde 1940 yılında ilk köy enstitüsünün açıldığı ve 1961 yılında ilk yerli otomobilimiz Devrim’in üretildiği yer olan Eskişehir birçok ilke imza atmış bir şehir olmakla beraber ülkemin en güzel şehirlerindendir. Ülkemizin Unesco Geçici Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi Tarihi Odunpazarı evleri şehrin en tanınmış yeri. Eski Osmanlı mimarisi evleri muntazam bir şekilde görebilirsiniz. Eskişehir’in ilk yerleşim yeri olan Tarihi Odunpazarı evleri arasında dolaşmak gerçekten keyifli. Buradaki evler mimari açıdan Safranbolu, Cumalıkızık gibi mimari yapılara benzemekte.

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Osmanlı’nın izlerinde dolaşmak, yapılarını görmek her zaman beni mutlu etmiştir. Size tavsiyem renkli evlerin sokaklarında kaybolun. Şehrin en kalabalık yerlerinden birisi Adalar diye tabir edilen Porsuk çayının etrafıdır. Odunpazarı’nın üst tarafında yer alan Kurşunlu Külliyesini ziyaret edebilirsiniz. Külliye cami, kütüphane ve misafir odalarından oluşmakta olup şehrin eski yapılarından birisidir. Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı şehrin ziyaretçi çeken yerlerinden birisidir. Tek kelime ile hayran kaldığım bir yer oldu. Büyük bir park içinde Bilim deney merkezi, Sualtı dünyası, Sabancı uzay evi, Havacılık müzesi, Masal şatosu ve korsan gemi ile harika zaman geçirilecek güzel bir yer. Özellikle masal şatosu etrafında harika fotoğraflar çıkarmak mümkün.

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Bu arada masal şatosunu yaparken bir çok tarihi ve ünlü yapılarımızdan esinlenmişler. Bunlar İstanbul’daki Kız kulesi ve Galata kulesi, Topkapı sarayındaki Adalet kulesi, Mardin’deki Ulu kule, Diyarbakır’daki çan kulesidir.

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Şehirde görmenizi isteyeceğim yerlerden birisi Yılmaz Büyükerşen Balmumu müzesidir. Sevgili başkanın yapmış olduğu eserleri ziyaret edebilirsiniz. Buraya yakın konumda bulunan Lületaşı ve Çağdaş cam sanatları müzesi görülebilir.

eskişehir5

Yine Odunpazarı bölgesinde olan Cumhuriyet tarihinin anlatılmasını ve eserlerini görebileceğiniz Cumhuriyet Tarihi Müzesi ziyaret edilebilir.

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Eğer çocuğunuz ile beraber gezilecek bir yer arayışı içindeyseniz Eskişehir hayvanat bahçesi ve Eti sualtı dünyası tam size göredir. Hem hediyelik alayım hem de ustaları ziyaret etmek isterim derseniz önerim Atlıhan El Sanatları çarşısıdır. Burada başta lületaşı olmak üzere bir çok el sanatları atölyelerini gezebilirsiniz. Eğer aracınız varsa önerim Frigya Yazılıkaya Vadisi görülmeye değerdir.

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Bu vadide kısa bir trekkingde yapabilirsiniz. Eskişehir dendiğinde ilk akla gelen çibörektir. Terminalin hemen karşısında harika bir mekan olan Kırım çibörekçisini tavsiye ederim. Lezzetini inanılmaz sevdim. Kahvaltı için önerim Odunpazarı'nda bulunan Balaban konağıdır. Tarihi atmosferde harika bir serpme kahvaltı yedim, tavsiye ederim. Tatlı yemek için bir arkadaşımla beraber Haller bölgesinde Mazlumlar 1927 Muhallebicisine geldik. Birçok farklı tatlı çeşidini bulabileceğiniz mekanda, ayva tatlısı ve kazandibi efsaneydi, kesinlikle uğramalısınız. Kent merkezinde güzel bir kafe ve iyi bir ev hamburgeri yemek isterseniz Rabbit Hole Burger önerimdir. Balaban kebap ve met helva yemeden şehirden ayrılmayın önerisinide yapmak isterim.

eskişehir8

Eskişehir'e İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerimizden her gün düzenli seferler bulabilirsiniz. Sazova parkına gitmek için de kiralık araç tercih edebilirsiniz. Canım ülkemin en gelişmiş ve güzel şehirlerindendir Eskişehir. Bir hafta sonu gezisinde büyük keyif alabilirsiniz. Eğer aracınız varsa mutlaka Frigya Yazılıkaya vadisini gezin.

Eskişehir'de yapmadan dönme diyeceğim 5 şey

Tarihi Odunpazarı evlerini gezmelisin.
Meşhur çiböreğinden yemelisin.
Frigya Yazılıkaya Vadisini görmelisin.
Atlıhan el sanatları çarşısında atölyeleri gezmelisin.
Lületaşından yapılan hediyelikler alabilirsin.

Keşfetmeniz dileğiyle...


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Anahtar Kelimeler:
eskişehir odunpazarı

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