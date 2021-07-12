Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde "görevi kötüye kullanma" davasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri hakkında kurumu zarara uğrattıkları iddiasıyla açılan davaya başlandı.

8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz 8 sanıktan Suat E, Cafer A, Gazi K, Kadir A, Mehmet Ç. ve Veli K. ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar Recep Y. ve Adnan K. ise duruşmaya gelmedi.

Hakimin okuduğu iddianamede, Suat E'nin kooperatifin başkanı, Veli K'nin kooperatif müdürü ve diğer 6 kişinin ise kooperatifin yönetim kurulu üyeleri olduğu, 2016-2019 yıllarında yapılan resmi denetimlerde sanıkların kooperatifi 213 bin 725 lira zarara uğrattığının iddia edildiği belirtildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kooperatif ile ilgili 2016-2019 yıllarını kapsayan döneme ilişkin yapılan denetimde kooperatif kefaletiyle kredi kullanıp takibe düşen bir kısım ortağın bloke takibinde olan bazı taksitlerinin kooperatif mevduat hesabından virman edilerek kooperatif takibine geçirildiğinin ancak bu virman işlemi sırasında kısa yol tuşu kullanılmadığının, bu nedenle virman işleminin sistem tarafından tahsilat gibi algılandığının ve taksite temerrüt faizi tahsil edildiğinin, bu suretle toplamda 133 kişiden 172 bin 393 lira 31 kuruş eksik temerrüt faizi tahsil edilerek zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Denetimler sırasında, kooperatifin 7 ortağının kredi taksitlerinin ana para ve gecikme faizlerinin sistem üzerinde hayali kayıtlarla kapatıldığının ve bu suretle kooperatifin ayrıca 182 bin lira zarara uğratıldığının tespit edildiği, müfettişlikçe bu zararın 140 bin lirasının ortaklardan tahsil edildiği anlaşılmıştır."

Duruşmada, ocakta hazırlanan bilirkişi raporu da okundu. Raporda, "Kooperatif yürütme organının yönetim kurulu üyelerinden oluştuğunun, ancak alınan kararlarda genellikle kooperatif başkanının talimatı doğrultusunda işlem yapıldığının, ayrıca kooperatif müdürünün de hem imza yetkisinin hem de kooperatif muhasebe ve ortak kayıt sisteminde yapılan işlemlerden sorumlu olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Savunmasını yapan sanıklardan Suat E, 30 yıldır yönetimde olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Kooperatifte bir zarar olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle de bir zarar varsa karşılamak istemem." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme hakimi, sanıklardan Recep Y. ile Adnan K'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin şikayeti üzerine 2019'da Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetiminden 8 kişi hakkında dava açılmış, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "görevi kötüye kullanmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edilmişti.



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