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Eskişehir Kızılelma Turan Derneği’nden Türk Dünyası Vakfı’na ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği, Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı’na yaptığı ziyarette karşılıklı ortak projeler üzerinde görüşüldü.Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’Amacımız, Türk Dünyasına hizmet etmektir.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği, Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı’na yaptığı ziyarette karşılıklı ortak projeler üzerinde görüşüldü.
Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’Amacımız, Türk Dünyasına hizmet etmektir. Eskişehir, Türk Dünyası’nın başkentidir. Derneğimizde, Türk Töresi ile ilgili muhtelif zamanlarda konferanslar verdiriyoruz. Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı ile birlikte ilerleyen günlerde etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu yapacağım etkinliklerle ilgili, Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı bizlere destek verecekler ve ortaklaşa etkinliler yapmayı düşünüyoruz. Karşılıklı ortak projeler üzerinde görüştük’’ dedi.
Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Fıratlı ortak projeler konusunda yaptığı açıklamada, ‘’Genel olarak gençlere ve Türk Dünyasına yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Türk Dünyası öğrencileri ile birlikte, ilerleyen günlerde Eskişehir’de etkinlikler yapacağız. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği ile birlikte projeler hazırlayarak birlikte çalışırız ve etkinlik projelerine destek oluruz. Memnuniyetle projelerde ortaklık kurabiliriz. 2019-2020 dönemi itibariyle projemizden faydalanan öğrenci sayısının arttırılması ve projeyle daha fazla öğrenciye ulaşılmasını hedeflemekteyiz. Düşünce okulu projemiz devam etmektedir. Düşünce okulu kapsamında; 2019 yılın da 55 atölye, 7 gezi etkinliği gerçekleştirildi. 2019-2020 eğitim yılında; Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokole binaen 495 öğrenci, öğretmenler tarafından seçilmiş olup, Vakfımız tarafından mülakata tabi tutuldu. Mülakat sonucu; yaklaşık 250 öğrenci haftanın 6 günü, 12 grup olmak üzere disiplinler arası çalışmalarla atölyelere başlamış bulunmaktadır. Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu devam etmektedir. Makedonya, Kırım, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Bulgaristan ve Türkiye Halk oyunlarından seçme oyunlar ile repertuarını oluşturan ekibimiz pek çok ilimizde gösteriler gerçekleştirdi. Gelecekte planlanan projeler ise; Türk Dünyası öğrencilerini kapsayan eğitim ve kültür faaliyetleri planlanmaktadır. Eğitim, kültür, sanat içerikli projeler oluşturulması hedeflenmektedir. Türk Dünyası Vakfı Proje Uzmanımız Mustafa Çelik, projeler üzerinde geniş çaplı çalışmalarını yürütmektedir’’ dedi.

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