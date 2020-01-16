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  4. Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Telefonda kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtan şahısların, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler, şahısları takip ediyoruz", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış" şeklindeki beyanlarla dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Jandarma, vatandaşların 110 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için Eskişehir, Adana, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 8 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, harddisk, SIM kart ve kredi kartları ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir

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