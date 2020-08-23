YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir Şehir Hastanesinde korkutan yangın

Eskişehir Şehir Hastanesinde korkutan yangın

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.08.2020 00:36 | Son Güncelleme

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir solunum cihazında çıkan yangın paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan bir solunum cihazında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir solunum cihazında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bulunan bir solunum cihazında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Hastanede bulunan personel kısa sürede olaya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini tamamladıktan sonra hastane önünden ayrıldı. Yangını duyan yöneticiler hastaneye geldi. Yangın hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:11
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:51
Yatsı
21:15

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Evrim Eczanesi
Odunpazari
Kardelen Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Gözdem Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.