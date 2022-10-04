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Eskişehir, tasarım ve inovasyonla büyüyecek

04.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ'lerin mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlaması amaçlanan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nde dış ticaret açığının azaltılması ve bölgenin rekabetçilik seviyesinin artırılması için çalışmalar yürütülecek

Eskişehir'in tüm imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerinin faydalanacağı aynı zamanda bir teknoloji merkezi olan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM), ildeki işletmelerin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi açılışı dün Bakan Mustafa Varank ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından yapılan ETİM, AB ile Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edildi.

ETİM, söz konusu iş birliği çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında Eskişehir OSB'de 1100 metrekarelik alanda kuruldu.

Havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv, beyaz eşya gibi şehrin öncü sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmeler ETİM'den faydalanabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 70 milyon liranın üzerinde destek sağladığı ETİM'de, eklemeli imalat yöntemlerini öğrenmeye ve uygulamaya imkan tanıyan son teknoloji cihazlar yer alıyor. 3 boyutlu metal ve plastik yazıcılar, 3 boyutlu tarama cihazları, CNC tezgahlarını bünyesinde barındıran ETİM, KOBİ'lerin yenilikçi ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

- Rekabetçiliği artıracak

KOBİ'lerin mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlaması amaçlanan ETİM'de dış ticaret açığının azaltılması ve bölgenin rekabetçilik seviyesinin artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Tasarım, prototipleme, proje yönetimi, tersine mühendislik, eğitimler ve yapısal analizler alanlarında faaliyet gösterecek ETİM, üniversite kökenli girişimciler ile teknopark girişimcilerine AR-GE merkezli eğitim imkanları da sunacak. ETİM, sanayi, üniversite ve girişimcileri, yeni iş birlikleri için bir araya getiren platform işlevi de görecek.

- Rekabetçi Sektörler Programı hakkında

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve AB arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Program kapsamında yaklaşık 800 milyon avroluk bütçe projeler aracılığıyla kullandırılıyor.

2007 yılından bu yana yürütülen programla, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği

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