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Eskişehir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı

10.06.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrı olaylarda işledikleri suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlüden biri bu kentte, diğerleri Antalya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uzun süredir aranan, "nitelikli yağma ve kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, 17 yıl hapse mahkum edilen Ş.Y'yi Eskişehir'de, 12 yıl hapis cezası olan M.S. ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan U.B'yi ise Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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