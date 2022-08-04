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Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

04.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayapınar Mahallesi yakınlarında önceki gün iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Hasan V. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Fahrettin Kıymaz (36) idaresindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan V'nin kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada, Fahrettin Kıymaz olay yerinde ölmüştü. Aynı araçta bulunan Menderes Şimşek (45), Mehmet Ali Okay (17), Ahmet Diler (28) ile Abdulkadir Komrat ise yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan V. Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

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Şüpheli kaza

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
17:01
Akşam
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Yatsı
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