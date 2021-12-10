YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı "huzur" operasyonu düzenlendi

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı "huzur" operasyonu düzenlendi

10.12.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 1500 polisin katıldığı "huzur" operasyonu düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce, 1500 polisin görev aldığı "huzur" operasyonu kapsamında denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1500 polisin katıldığı 40 ayrı bölgede yapılan uygulamalarda, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için kontroller yapıldı.

Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinde görevli ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya kara yolları ile Hoşnudiye, İstiklal, Kırmızıtoprak, Eski ve Yenibağlar mahallelerindeki eğlence merkezlerinin yanı sıra kent genelindeki umuma açık yerleri denetledi.

Polisin, "huzur" uygulamasının gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındıEskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
polis

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:56
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Bal Eczanesi
Odunpazari
(10.12.2021 18:30 / 11.12.2021 10:00) Eczanesi
101220211830111220211000
Bal Eczanesi
Odunpazari
(10.12.2021 18:30 / 11.12.2021 10:00) Eczanesi
101220211830111220211000
Bal Eczanesi
Odunpazari
(10.12.2021 18:30 / 11.12.2021 10:00) Eczanesi
101220211830111220211000
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.