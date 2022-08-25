Eskişehir'de 17 ve 18 Eylül'de gökyüzü hava gösterileriyle renklenecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 17 ve 18 Eylül'de yapılacak "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" için hazırlıklar sürüyor.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl gösterilerin 7'ncisini gerçekleştirecek.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Jandarma Genel Komutanlığının "Çelik Kanatlar" timi, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt takımı, Jandarma Genel Komutanlığı Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı paraşüt ekibi, Türk Hava Kurumu hava sporları ekibi ile "Deli Anlılar" paraşüt ekibi gösteriler sunacak.

TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ da etkinlikte uçuş yapacak. Ayrıca M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteride yer alacak.

Pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında İsviçreli Danielle Del Buono yürüyüş gerçekleştirecek.

Yaklaşık 20 yıldır beraber uçuş yapan "The Acrobats" pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile akrobasi ve hava yarışı pilotu Daniel Genevey Extra 330 SC tipi uçağıyla gösteri sunacak.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener ise ACT Hava Yolları sponsorluğunda kırmızı renkli Pitts S2-B uçağıyla gökyüzünü renklendirecek.

Sivrihisar'da 17 ve 18 Eylül'deki gösteriler, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.

