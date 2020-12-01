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Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 10:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 17 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "kasten öldürme" suçundan hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2003 yılında İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde restoranda çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçakla kavganın şüphelisi firari İbrahim M'nin kentte olduğunu belirledi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim M, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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