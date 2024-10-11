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Eskişehir'de 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi

AA AA
11.10.2024 08:19
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Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 197 sikke ve 24 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tarihi eser niteliğindeki eşya ve objelerin yurt içi ticaretinin önlenmesi ve yurt dışına çıkartılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğindeki 197 sikke ve aralarında heykellerin bulunduğu 24 obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tarihi eser emniyet

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