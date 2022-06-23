YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

23.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında 29 suçtan arama kararı ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde gece devriyesine çıkan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Yiğit A, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 29 suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdiEskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Isparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildiIsparta'da eşi tarafından öldürülen hamile kadının cenazesi toprağa verildi
MKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgiMKE Ankaragücü'nün altyapı seçmelerine yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:37
Yatsı
22:23
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.