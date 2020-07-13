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Eskişehir'de 5 ev karantinaya alındı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 5 ev karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Emek, Huzur ve Yenidoğan mahallelerinde filyasyon çalışması yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğunu belirledi. Bunun üzerine hastalar ile ailelerinin yaşadığı tek katlı 5 ev karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu binaların girişlerini bariyer ve güvenlik şeridi ile kapattı.

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle mahallede 20'e yakın evin karantinaya alındığını söyledi.

Özaydın, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

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