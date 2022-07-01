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Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

01.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ablasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Tekin ile taraf avukatları katıldı.

Sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti ayrıca olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle Tekin'e 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verdi.

Heyet, Tekin'in aynı olayda yaraladığı Ayçin A'ya karşı "kasten yaralama" suçundan yargılanmasının dosyası ayrılarak sürdürülmesine ve tutukluğunun devamına da hükmetti.

Eskişehir'de 20 Kasım 2020'de Dede Mahallesi Nebiler Sokak'taki evde çıkan kavgada ablası Hasret Yüksekkavas'ı (32) bıçakla öldüren, Ayçin A. ile kendisini yaralayan Emrah Tekin tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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