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Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa hapis cezası

07.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa hapis ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de alacak kavgasında bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim U, maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Mahmut A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık İbrahim U, savunmasında, "Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Oğuz'a zarar vermek istemedim. Onu öldürmek ya da yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Sadece kendimi savundum. Bakmakla yükümlü olduğum eşim ve çocuklarım var. Üzgünüm ve pişmanım. Beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim U'yu "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın üzerine atılı diğer suçlamaların düşürülmesine karar verildi.

Geçen yıl kasımda Emek Mahallesi'nde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada İbrahim U'nun pompalı tüfekle vurduğu Oğuz Akdoğan, Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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