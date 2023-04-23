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Eskişehir'de apartmanın giriş kısmında çıkan yangın hasara neden oldu

23.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 7 katlı apartmanın giriş kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.

Eskişehir'de apartmanın giriş kısmında çıkan yangın hasara neden oldu

Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın girişinde manava ait ahşap meyve kasalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanda yaşayanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir kişiye, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

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yangın apartman

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