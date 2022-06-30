Eskişehir'de aranan 87 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin son 2 haftada düzenlediği operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan 87 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, kasten yaralama, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile diğer bazı suçlardan aranan 87 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 36'sı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise haklarında işlem yapılarak salıverildi.

