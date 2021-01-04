Eskişehir'de baba oğul kavgada bıçakla yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'nda bir iş yerinin önünde Selami (64) ve oğlu Ali G. (33) ile Ali B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali B. tarafından bıçaklandığı iddia edilen baba oğul yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Selami G. ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ali G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan Ali B. ise ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

