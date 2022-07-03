YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Ahmet A. (26) ile tanımadığı 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Ahmet A. bıçakla yaralandı.

Ahmet A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandıEskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleriİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Adana'da sıcak hava bunalttıAdana'da sıcak hava bunalttı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir saldırı

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:22
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.