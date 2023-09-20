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Eskişehir'de bir ailenin para, döviz ve altınlarını gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

20.09.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bir ailenin para, döviz ve altınlarını gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli, Ankara'da yakalandı.

İlçe merkezindeki bir apartmanın 2. katında bulunan eve gelen kimliği belirsiz 3 şüpheli, ikamette yaşayan 3 kişiyi silah ve bıçaklarla tehdit etti. Zanlılar ev halkının ellerini ve ayaklarını bağlayıp evde bulunan bin avro, 4 bin lira, 3 cep telefonu, bir altın yüzük ile bir akıllı saati alıp otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı detaylı incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Ankara'ya gittiğini belirledi.

Ekipler, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler Barış T, Baran A. ile Zülfikar Z'yi saklandıkları evlerde olayda kullanıldığı belirlenen bıçak ve tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 3 şüphelinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Çalınan malzemelerden bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi.

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gasp operasyon zanlı

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