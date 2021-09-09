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Eskişehir'de bir kişinin dövülerek öldürülmesine ilişkin 4 sanık yargılanıyor

09.09.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişinin dövülerek öldürülmesine ilişkin 4 sanık yargılanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin dövülerek öldürülmesinin ardından haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. (29), Orhan A. (56), Vural G. (31) ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ferhat K'nin (32) ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığı öğrenildi.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Orhan A, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatini istedi.

Olay günü elindeki demir çubuğu köpekten korunmak için bulundurduğunu ileri süren Orhan A, "Ben kimseye vurmadım, kimseyi darbetmedim. Orada uzun süredir çalışıyorum. Ayırmak için oradaydım ve olayların içinde kaldım. Elimdeki demir çubukla kimseye vurmadım. Orada salınmış vaziyette köpek vardı. Demir, kendimi ondan korumak için elimdeydi." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de Mart 2020'de çıkan kavgada ağır yaralanan Olcay Kanar (30), sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi 4 kişi tutuklanmış, bir süre sonra Ferhat K. tahliye edilmişti.

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