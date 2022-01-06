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Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık hakim karşısına çıktı

06.01.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir kişinin öldürülmesinin ardından haklarında dava açılan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, maktul Recep Ak'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Muhittin Selçuk A, "Basit yaralama" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur T. ve Ahmet Can A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Muhittin Selçuk A, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatini istedi.

Muhittin Selçuk A, olay günü maktul Recep Ak'ın çıkan tartışmada bıçakla kendisinin üzerine doğru geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Recep, bıçakla koşarak üstüme geldi. Bir tane yumruk salladım. Sonra sanık Uğur geldi ve elinde ters tuttuğu bıçakla bana saldırmaya başladı. Bıçağı sallarken biri sol böbrek kısmıma isabet etti. Aldığım darbelerle orada ne yaptığımı hatırlamıyorum. Elimde hiçbir şekilde bıçak yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde Haziran 2021'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

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Odunpazari
(05.01.2022 18:30 / 06.01.2022 08:30) Eczanesi
050120221830060120220830
Aksoy Eczanesi
Odunpazari
(05.01.2022 18:30 / 06.01.2022 08:30) Eczanesi
050120221830060120220830
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