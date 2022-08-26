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Eskişehir'de, büyükşehir belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti

26.08.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, büyükşehir belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti

Eskişehir'de, büyükşehir belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de büyükşehir belediyesinde çalışan bir grup şirket işçisi, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde toplanan Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik Anonim Şirketi çalışanları, büyükşehir belediyesinin toplu iş sözleşme sürecinde teklif ettiği bazı maddelerin kabul edilemeyeceğini belirterek gösteri yaptı.

Sorunlarının bir an evvel çözülmesini talep eden işçiler, bir süre slogan attı.

İşçiler, büyükşehir belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından olaysız dağıldı.

Eskişehir'de, büyükşehir belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti

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İşçi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Protesto

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