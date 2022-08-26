Eskişehir'de, büyükşehir belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de büyükşehir belediyesinde çalışan bir grup şirket işçisi, toplu iş sözleşme sürecini protesto etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde toplanan Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik Anonim Şirketi çalışanları, büyükşehir belediyesinin toplu iş sözleşme sürecinde teklif ettiği bazı maddelerin kabul edilemeyeceğini belirterek gösteri yaptı.
Sorunlarının bir an evvel çözülmesini talep eden işçiler, bir süre slogan attı.
İşçiler, büyükşehir belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından olaysız dağıldı.
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