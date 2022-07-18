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Eskişehir'de çayır tırtılı ile mücadele başladı

18.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de çayır tırtılı ile mücadele başladı

Eskişehir'de çayır tırtılı ile mücadele başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ayçiçeği üretim alanı itibariyle Türkiye'de 12'nci sırada yer alan Eskişehir'de müdürlüğün teknik personeli tarafından yapılan incelemeler ve üreticilerden gelen bilgiler sonucu yaklaşık 6 bin 750 dekar alanda bulaşıklık tespit edildi.

Tespit çalışmaları sonrasında zararlıyla mücadeleye başlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, çayır tırtılının bitkinin yaprak ve çekirdek kısmını yiyerek, üründe büyük verim kaybına sebep olduğunu vurguladı.

Söz konusu zararlıyla etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizen Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, ilimizde teknik personelimiz tarafından 'çayır tırtılı' zararı tespiti yapıldıktan bir gün sonra ilaçlama çalışması başlamış, konu hakkında muhtarlarımız, üreticilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme mesajı atılmıştır. Üreticilerimiz ve teknik personelimiz kol kola bu zararlı ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmektedir. Uygulanan kimyasal mücadele yanında kültürel mücadele olarak özellikle sonbaharda toprak derin sürülmek suretiyle kışı geçirmek üzere toprağa giren larvalar öldürülmüş olur. Üretimin itici gücü bal arılarının göz önüne alınarak ilaçlama yapılması çok önemlidir."

Gümüş, zararını en aza indirmek için üretim yerlerinde çayır tırtılı ile karşılaşıldığında vakit kaybedilmeden en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bilgi verilmesi ve acilen ilaçlamaya başlanması gerektiğini bildirdi.

Eskişehir'de çayır tırtılı ile mücadele başladı

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