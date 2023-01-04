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Eskişehir'de çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

04.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı, özel harekat destekli operasyonda yakalanan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Eskişehir'de çiğ köftecide çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide, dün gece saatlerinde, İbrahim Can T. (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla İbrahim Can T'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan İbrahim Can T, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, şüpheliyi aracıyla olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Olgun Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli Sercan İ'nin Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, zanlının bulunduğu apartmana Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Şüpheli Sercan İ, apartmanın çatı katında yakalandı. Zanlının üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Önder Ş. ile Yasin Y'yi de olay yeri yakınlarında yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen 3 zanlının işlemleri devam ediyor.

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Şüpheli Özel Harekat silahlı kavga

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