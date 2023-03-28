Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eryörük Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Cevdet D. (30) ile R.K. (15) silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu bir minibüs ile bir evin camına da mermi isabet etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

