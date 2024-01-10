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Eskişehir’de çocukların sokaklarda çalıştırılıp dilendirilmesine karşı denetimler

10.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Valiliği, 1 Kasım ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 30 çocuğun sokaklarda çalıştırılıp dilendirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, 2023 Ekim ayında yayımladığı ‘Genel Emir’ ile çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması; dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarımızca kağıt mendil, su, çiçek veya hizmet satın alınması, bu kişilere para verilmesi yasakladı. Bu çerçeve kolluk kuvvetleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan denetim ekiplerince, il genelinde yoğun denetimler yapılmaya başlandı. Eskişehir Valiliği, bu çerçevede 1 Kasım ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk tespit edildiğini ve denetim yapan ekiplerce bu çocuklar İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiğini açıkladı.

İKİ ÇOCUK HAKKINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINDI

Yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca; bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışması yapıldığı, kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandığı açıklandı. Ayrıca ‘Çocuk Koruma Kanunu’ çerçevesinde 2 çocuğun hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındığı belirtildi.

ÇOCUKLAR SAĞLIK TARAMALARINDAN GEÇİRİLDİ

Sokaklarda satıcılık ve dinlendiricilik yaptırılan 30 çocuğun sağlık kuruluşlarında genel sağlık taramasından geçirildiği ve eksik aşılarının tamamlatıldığı bilgisi aktarıldı. Ek olarak, 3 çocuğun ihtiyaç duyduğu ikinci basamak muayene ve tedavileri Eskişehir’de bulunan kamu hastanelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

"İHBARDA BULUNAN, BU MÜCADELEMİZDE DUYARLILIK GÖSTERİP BİZE DESTEK OLAN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

“Çocuklarımızın 27’si zorunlu eğitim çağında olup, eğitim-öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gerekli tedbirler alınmıştır. 16 çocuğumuzun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılan çeşitli kurslara katılımı sağlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlarımızca, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde, 22 arama yapılarak ihbarda bulunulmuştur. Kolluk birimlerimiz süratle ihbarlar doğrultusunda olaylara müdahale etmiştir. Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların tamamı ailelerine teslim edilmiş olup ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edilmiştir. Çocuklarımızın sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda; gerek dilencilik yapıldığını, çocukların sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görüp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlarımıza gerekse bu mücadelemizde duyarlılık gösterip bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz.”

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