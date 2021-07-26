Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümüşbel ve Beykışla mahalleleri arasında yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisinin olduğu tespit etti.

Jandarma ekipleri, drone destekli operasyonda tarlaların arasında ekili vaziyette yaklaşık 60-70 santimetre uzunluğunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahibi şüpheli gözaltına alındı.

