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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi

21.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 314 litre sahte içki ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte ve kaçak içki sürdükleri iddia edilen 22 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla sahte ve kaçak içki üretimi ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sağlıksız koşullarda üretimi ve depolaması yapılan 314 litre sahte içki ele geçirildi, 22 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı kesinlikle kaçak ve dışarda merdiven altı yerlerde üretilen ve içeriği belli olmayan bu tür içecekleri içmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu tür davranışlar ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca bu şekil üretim yapanlar hakkında da ölüme ve yaralanmaya sebep olmak ve 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan kararlılıkla soruşturmalar yürütülmektedir."

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221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
(22.12.2021 18:30 / 23.12.2021 08:30) Eczanesi
221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
(22.12.2021 18:30 / 23.12.2021 08:30) Eczanesi
221220211830231220210830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
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