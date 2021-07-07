YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

07.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenisofça Mahallesi'nde İ.S'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu yetiştirildiğini ve bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda İ.S. ile kardeşi M.S. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 kilo 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Eskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldüEskişehir'de bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Temmuz Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:30
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Perşembe

Ata Eczanesi
Odunpazari
08.07.2021 18:30 / 09.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
080720211830090720210830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
08.07.2021 18:30 / 09.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
080720211830090720210830nobetci
Ata Eczanesi
Odunpazari
08.07.2021 18:30 / 09.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
080720211830090720210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Tokat'ta trafik kazasında ölen hamile kadın ile çocuğun cenazeleri toprağa verildi

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.