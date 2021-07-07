Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenisofça Mahallesi'nde İ.S'ye ait çiftlik evinde uyuşturucu yetiştirildiğini ve bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda İ.S. ile kardeşi M.S. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 kilo 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz