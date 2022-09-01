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Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı

01.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi.

İlçede faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Diğerleri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ulaştırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 50 işçi taburcu edildi.

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