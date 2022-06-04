Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Şüpheli E.A'nın gözaltına alındığı adreste yapılan aramada 269 sentetik uyuşturucu hap ile 0,91 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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