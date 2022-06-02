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Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

02.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık, basit yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranan K.T, B.A, M.D, A.T, F.T, Ş.K. A.T, F.D. ile İ.C. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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