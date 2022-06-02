Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık, basit yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranan K.T, B.A, M.D, A.T, F.T, Ş.K. A.T, F.D. ile İ.C. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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