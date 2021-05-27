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Eskişehir'de hibe destekli Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi

27.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hibe destekli Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde üretime katkı sağlayan kadınların bilinçli tarım eğitimi alabilmeleri için Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi yapılıyor.

Sarıcakaya Belediyesince hazırlanan ve Kaymakamlık, Ziraat Odası ve kadınlar kooperatifiyle iş birliğiyle yürütülen "Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi" projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) tarafından uygulanan "Yerel Projelere Hibe Programı" çerçevesinde 90 bin dolar hibe desteği verilen proje kapsamında, ilçe merkezine yakın bir araziye eğitim amaçlı bina yapıldı, 3 bölümden oluşan sera kuruldu. Merkezin, peyzaj ve elektrik tesisatı çalışmaları ise sürüyor.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, AA muhabirine, projede son aşamaya gelindiğini söyledi.

Üretime büyük destek sağlayan kadınlara çiftçilik ile ilgili eğitimler vererek daha fazla verim alınabileceğini öngördüklerini belirten Çam, şöyle konuştu:

"Öncelikle Japan ODA'ya çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek kıymetli. Belediye olarak tüm desteği vererek, ilçemiz kadınlarıyla tarımdaki üretimi artıracağımıza inanıyorum. Burada 3 ayrı seramız var. Topraksız, kokopit ve topraklı üretim alanımız var. Seralarda eğitimler verilecek. Taşıma işlerini üstlenerek kadınlarımızı eğitim alanına getirip götüreceğiz. Alternatif tarım, iyi tarım uygulamaları ve tarımdaki yeniliklerle ilgili eğitimlerimiz olacak. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'a her gün taze sebzeler yollayan ilçemizin tarımla alakalı gelişimini sağlamak en önemli hedefimiz."

Çam, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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